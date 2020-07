Nitrianske Rudno #2

Druhý deň na Rudne sme sťahovali stan kvôli hlučnej skupinke deciek a spravili si výlet do blízkych Bojníc.

Noc bola pohodička, nikto okolo hlasno nechrápal, všetci sme sa perfektne vyspali...Nie.

Možno že nikto nechrápal, ale tri skupiny okolo nás sa rozhodli, že pôjdu full retard mode. V preklade budú hrať úplných retardov. Alkohol im dal schopnosť myslieť si, že sú v okolí troch kilometrov sami, púšťali nahlas hudbu, prehlušovali ju vlastným spevom a tretia skupinka bola najoriginálnejšia. Nepotrebovali ani hudbu, aby niekoho dokázali vytiahnuť zo stanu. Dokázali to len svojím hlasom a smiechom, ktorý sa ozýval cez jazero, pravdepodobne až na druhú stranu. Keď som zistila, že som sa behom hodiny zobudila asi 16x, začínalo to v stane tuhnúť. Ja nemám na to, aby som išla za ľuďmi a povedala im, aby boli tichšie, ale v stane som nebola sama a o pár minút neskôr už som len počúvala ako nadávky lietajú vzduchom.

A skoro ráno, keď už si človek povie, že by sa cez východ slnka mohol už aj vyspať, sa campom ozvalo "Toto je perfektný život." A všetko začalo zase odznova.

Takže sme hneď ráno začali premýšľať o presunutí stanu inam. Po hodine rýchleho balenia a hádzanie vecí do auta nám vybratý flek pri vode ukradli a tak sme sa presunuli.... k nafukovacím hradom. Predpokladám, že v noci ich sfúknu a uvoľnia nám tak výhľad na vodu. Odtiaľto by sa mohol mesiac pozorovať úžasne. Medzi nami a ostatnými stanmi je niekoľko metrová medzera. Úplne sme sa odčlenili od akejkoľvek skupiny.

Dosť nás presúvanie stanu zdržalo, takže z pôvodného plánu ZOO a vyhliadka v Bojniciach, zostala len ZOO. Predstavovali sme si to ako dlhšiu prechádzku, keďže v Bojniciach sme ako malí chodili skoro neustále. Poznáme to tam naspamäť a vždy, keď znovu ideme do Bojnického zámku, tvrdím, že ešte jedna prehliadka a môžem ísť robiť sprievodkyňu sama.

Fotiť zvieratá iba tak ma omrzelo už dávno, preto som sa posnažila a akože umelecké fotky, detaily alebo iba zachytiť zvieratá v nejakej zaujímavej polohe. Moje snaženie bolo celkom úspešné.

Niektoré fotky som urobila čisto z obdivu. Napríklad zviera, ktoré vyzerá ako chrobák a má na chrbte taký pancier alebo vodný vták s krátkym krkom a zobákom, ale dlhšími prstami, než vodné vtáky okolo neho.

A aby mi nebolo ľúto, keď sme nastupovali do auta, že odídeme, nevšimla som si na sedadle nejaký hmyz, pripučila som ho a dostala som dve bodnutia rovno do chrbta. Nech už to bolo čokoľvek, odletelo to preč a jed som cítila cez polovicu chrbáta.

Mala som prisľúbenú špeciálnu večeru v podobe pizze. Na kraji táboriska bol klub spojený s reštauráciou večer tak preplnený, že sme ledva našli stôl vonku.​

Kým sme čakali na pizzu, na druhej strane cesty sme počuli horák. Silný oheň, o ktorom sme si mysleli len to najhoršie, dokým sme si nevšimli okrúhly tvar. Bol to balón, čo sa o malú chvíľu vznášal nad reštauráciou a netrvalo dlho, než sa stal bodkou na nebi.​

Čo sa týka noci, som na seba naštvaná, lebo nebola ani polnoc a od nudy som išla spať, ale dalo by sa to ospravedlniť včerajšou prebdenou nocou. Potom sa človeku ľahšie zaspáva, keď bol predošlú noc obeťou hluku.